ESPN: Сергачёв и Чирелли заслужили свои контракты, но теперь у «Тампы» нет ролевых игроков

Журналист ESPN Грег Вышински оценил изменения в клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в межсезонье-2023. Обозреватель считает, что «молнии» стали слабее.
«Лайтнинг» списывали игроков на свой страх и риск, но этим летом казалось, что изменений относительно потолка зарплат слишком много для недавних чемпионов Кубка Стэнли, выигрывавших дважды подряд. «Тампа-Бэй» попрощалась с Россом Колтоном и Алексом Киллорном, двумя продуктивными форвардами, а также с Пэтом Маруном и Кори Перри — двумя парнями с характером.
Это было сделано для того, чтобы дать защитнику Михаилу Сергачёву и центрфорварду Энтони Чирелли новые контракты, которые они заслужили. Но «Лайтнинг» выиграли свои чемпионства благодаря сочетанию ядра из суперзвёзд и вспомогательного состава из ролевых игроков, которые подключались, когда возникло давление. Очевидно, первое у них всё ещё есть, хотя годы подкрались к этим основным игрокам, но второго сейчас не хватает», — приводит слова Вышински ESPN.
- 11 августа 2023
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