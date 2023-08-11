«Йокерит» подвергли критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией

«Йокерит» подвергся критике из-за символики, которую посчитали связанной с Россией и Советским Союзом.

На прошлой неделе «джокеры» провели матчи на местном турнире — на них была реклама компании Red Carpet, занимающейся фестивальной деятельностью. На джерси «Йокерита» были две красные звезды с названием компании — каждая в районе ключицы.

Как сообщает Iltalehti, болельщики напомнили, что красная звезда — символ коммунизма, а также посчитали этот символ тесно связанным с Россией и Советским Союзом. Красная звезда до сих пор служит в том числе знаком отличия самолётов ВВС России.

«Из-за истории «джокеров» в КХЛ контекст вызвал возмущение и удивление», — говорится в сообщении.

«Мы приносим свои извинения и теперь полностью понимаем, что с красной звездой связано много негативного исторического и политического заряда. Мы обсудили этот вопрос с представителями Red Carpet и вместе решили изменить цвет звезды для будущих матчей», — приводит слова генерального директора «Йокерита» Антти-Юсси Ниеми пресс-релиз клуба.

Логотип «Йокерита» и компании Red Carpet в белых цветах Фото: ХК «Йокерит»

Отмечается, что в дальнейшем звезда на домашней синей форме будет белой, а на белой гостевой — синей.

«В основе кинофестиваля Red Carpet лежат красная дорожка и слава. Точно так же совместная работа с «Йокеритом» символизирует славу, так что синяя звезда тоже очень подходит», — сообщил художественный руководитель Red Carpet Антти Луусуаниеми.