Овечкин объяснил, почему он поддерживает натурализацию иностранцев в КХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о прощальном матче Даниса Зарипова, а также поделился мыслями о подготовке к новому сезону.

«В Казани я сказал, что не вижу ничего плохого в натурализации легионеров? Возьмите футбол, баскетбол. Всё это уже было. Почему сейчас игроки, которые приезжают сюда, не могут получить гражданство? Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит, правда? Я не вижу в этом ничего плохого. А вы видите?

Что, если тот же Бреннан Менелл, например, будет играть за сборную России? Ему сначала нужно попасть в сборную, а потом уже говорить об этом.

Слежу ли за делами московского «Динамо»? Да, я слежу и за футболом, и за хоккеем», — сказал Овечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.