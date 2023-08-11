Овечкин объяснил, почему он поддерживает натурализацию иностранцев в КХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о прощальном матче Даниса Зарипова, а также поделился мыслями о подготовке к новому сезону.
«В Казани я сказал, что не вижу ничего плохого в натурализации легионеров? Возьмите футбол, баскетбол. Всё это уже было. Почему сейчас игроки, которые приезжают сюда, не могут получить гражданство? Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит, правда? Я не вижу в этом ничего плохого. А вы видите?
Что, если тот же Бреннан Менелл, например, будет играть за сборную России? Ему сначала нужно попасть в сборную, а потом уже говорить об этом.
Слежу ли за делами московского «Динамо»? Да, я слежу и за футболом, и за хоккеем», — сказал Овечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 11 августа 2023
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