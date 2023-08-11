«Я до сих пор сомневаюсь». Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о погоне за Уэйном Гретцки.
«Каждое интервью, которое я даю последние два года, а может быть, и больше, кто-нибудь так и спросит про возможность побить рекорд Гретцки. Однажды я сказал, что не верю, что это реально… И я до сих пор сомневаюсь. Но верю, что это случится. Быть в этой гонке это дорогого стоит», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
- 11 августа 2023
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