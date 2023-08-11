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Овечкин назвал самый памятный гол за сборную России

Овечкин назвал самый памятный гол за сборную России
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о самом памятном голе за сборную России.

«Самый памятный гол за сборную? Скорее всего, когда мы выиграли золото в Минске, в финале. Опять же на Олимпиаде, когда обыграли Канаду. А вообще все памятные голы», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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