Овечкин рассказал, как проведёт день после того, как побьёт рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как проведёт день после того, как побьёт рекорд Уэйна Гретцки.

«Как проведу день после установления рекорда? Думаю, что многие из нас проснутся чуть-чуть с больной головой. Придётся не воду пить, а другие напитки, чтобы прийти в себя», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.