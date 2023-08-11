Радулов: ну вы же видите, что сейчас творит «Спартак», да?! Выходите и обыгрывайте «Зенит»

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поделился мнением о футболе. Форвард прокомментировал свой поход на матч «Рубина» в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, Радулов высказался о том, кто может прервать гегемонию «Зенита». Санкт-петербургская команда выиграла пять чемпионств подряд. Нападающий «Ак Барса» отдельно отметил московский «Спартак».

«Я вообще люблю футбол как вид спорта. Была бы возможность, я бы и сам выходил играть на поле. Просто теперь, когда становишься старше, нужно чуть бережнее относиться к своему телу. А ведь футбол очень травмоопасный.

Но смотреть его очень люблю, когда есть свободное время. Тем более после чемпионата мира в России, когда у нас везде есть хорошие стадионы, можно ходить и смотреть хорошие матчи. Я всегда «за».

Кто в новом сезоне РПЛ сможет прервать гегемонию «Зенита», который выиграл пять титулов подряд? Ну вы же видите, что сейчас творит «Спартак», да?! Очень хорошо играет, идёт на первом месте в таблице. Да, много пропускает, но выигрывает. Вот в Кубке недавно была феерия с Нижним Новгородом (5:4). Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион менялся. Но всё в их руках. Выходите и обыгрывайте «Зенит», если хотите взять золото. Что здесь говорить?» — приводит слова Радулова «Матч ТВ».