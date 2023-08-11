Чешский защитник «Нефтехимика» — о переезде в Россию: я получил много гневных сообщений

Чешский защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок высказался о возвращении в Россию. Хоккеист сообщил, что на родине его решение вызвало неоднозначную реакцию. Клоку писали гневные сообщения в социальных сетях. Кроме того, защитник оценил решение Федерации хоккея Чехии отстранить его от выступления за сборную. Клок также ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду.

«Чувствовал ли давление в Чехии из-за подписания контракта? Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь. Я подписывал новый контракт на два года, но в клубе поняли непростую ситуацию и отпустили меня весной 2022 года. Я дал слово, что если вернусь в КХЛ, то только в «Нефтехимик».

Люди в Чехии читают газеты и осуждают, но это моё решение. Моя семья приняла его и поняла меня. Я всего лишь хочу играть на самом высоком уровне и получать удовольствие от своего любимого дела.

Почему, несмотря на то что информация о моём возвращении была секретной, меня всё равно отцепили от сборной перед чемпионатом мира? У меня были семейные проблемы, накопились травмы. Было сложно отказать национальной команде, ведь и в «Лугано» я провёл хорошо концовку сезона. Но я решил, что мне нужно больше времени провести с семьёй, получше подготовиться к новому сезону. Да, я просил Ларионова, чтобы о моём переходе не писали в России — иначе я столкнулся бы с большой волной хейта. При этом в Чехии всё равно узнали об этом — после я получил много гневных сообщений в соцсетях. Но я не обращаю внимания на это.

Дмитрий Яшкин сказал о том, что хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира в следующем году, но понятно, что шансов нет? Я уважаю решение федерации, но и они должны уважать наше решение. Когда я подписывал контракт с «Нефтехимиком», то знал, что не смогу больше играть за сборную. Конечно, это печально, но ничего тут уже не поделаешь. Не хочется никого винить в этом», — приводит слова Клока «Спорт-экспресс».

«Нефтехимик» объявил о возвращении Клока в июле этого года. 28-летний защитник заключил двухлетний контракт с командой. Ранее чех уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/2022.