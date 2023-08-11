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Словацкий защитник «Локомотива» назвал главных звёзд КХЛ

Словацкий защитник «Локомотива» назвал главных звёзд КХЛ
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Словацкий защитник «Локомотива» Мартин Гернат поделился ожиданиями от Континентальной хоккейной лиги. Игрок ярославцев высказался о том, к чему должен подготовиться при игре в России. Кроме того, Гернат заявил, что очень ждёт матчей с топ-клубами. Помимо этого, словацкий защитник назвал главных звёзд Континентальной хоккейной лиги, а также высказался об уровне российских игроков.

«Чего жду от КХЛ? Уверен, что тут высокий уровень игры. Я жду встречи с хорошими нападающими, которые умеют играть с шайбой. В Швейцарии было много игры в пас, здесь я жду игры один в один, два в два. Очень жду матчей с топ-командами, чтобы ощутить на себе это. Я всегда должен быть готов к игре в углах, к игре один на один. Знаю, что здесь игроки умеют хорошо действовать с шайбой. Я должен быть всегда в фокусе, это заметно даже по товарищеским матчам.

Знаю ли главных звёзд КХЛ? Конечно. Того же Дмитрия Яшкина. Ещё могу назвать Никиту Гусева, Вадима Шипачёва, Владимира Ткачёва. У многих российских игроков, выступающих здесь, высокий уровень. Их знают во всём мире», — приводит слова Герната официальный сайт КХЛ.

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