«Ванкувер» подписал двухлетний контракт с швейцарским нападающим

«Ванкувер Кэнакс» подписали двухлетний контракт с 27-летним центральным нападающим Пиусом Зутером, сообщает Reuters. Согласно условиям соглашения, швейцарец в среднем будет получать $ 1,6 млн в год.
Зутер два предыдущих сезона играл за «Детройт Ред Уингз», где его контракт предусматривал годовой лимит в $ 3,25 млн. Нападающий дебютировал в НХЛ в составе «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2020/2021.
Хоккеист хорошо известен своей игрой в обороне. В прошлом сезоне в «Детройте» он забил 14 голов и сделал 10 передач за 79 матчей. Также швейцарец выиграл 46,8% вбрасываний.
Всего за три сезона Зутер набрал 87 (43+44) очка в 216 играх. Его процент побед в круге вбрасывания составляет 46,7. В составе сборной Швейцарии он один раз выступал на Олимпийских играх и дважды на чемпионатах мира.
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