Нападающий «Лады» Шумаков: в игре с «Куньлунем» проспали первые минуты

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков подвёл итоги матча с «Куньлунем» (2:3), который состоялся в рамках предсезонного турнира Кубок Лады.

«Неплохо играли, много атаковали. Проспали первые минуты игры, так нельзя, конечно. Нужно начинать построже. В конце матча пропустили ненужный гол. Вроде давили-давили, но после неудачного рикошета шайба залетела в наши ворота.

С чем связано столь невразумительное начало матча? Может быть, лёгкий мандраж был. Всё-таки это была первая игра при своих болельщиках. Всякое может быть. Главное, что это случилось сейчас, а не в первой игре регулярного чемпионата.

Успела ли команда привыкнуть к новой площадке – главному катку «Лада-Арены»? Привыкаем потихоньку. До этого мы тренировались на большой площадке, а переход на маленькую – это совершенно другой хоккей. Нет времени на раскаты, не так легко обыгрывать, нужно делать всё быстро.

На трибунах классная атмосфера, болельщиков слышно – они за нас болеют, переживают. Всё очень круто. Представляю, что будет, когда стадион забьётся полностью», — приводит официальный сайт «Лады» слова Шумакова.

В следующем матче турнира 12 августа «Лада» сыграет с воскресенским «Химиком».