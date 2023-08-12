Нападающий «Лады» Шумаков: в игре с «Куньлунем» проспали первые минуты

Нападающий «Лады» Сергей Шумаков подвёл итоги матча с «Куньлунем» (2:3), который состоялся в рамках предсезонного турнира Кубок Лады.
«Неплохо играли, много атаковали. Проспали первые минуты игры, так нельзя, конечно. Нужно начинать построже. В конце матча пропустили ненужный гол. Вроде давили-давили, но после неудачного рикошета шайба залетела в наши ворота.
С чем связано столь невразумительное начало матча? Может быть, лёгкий мандраж был. Всё-таки это была первая игра при своих болельщиках. Всякое может быть. Главное, что это случилось сейчас, а не в первой игре регулярного чемпионата.
Успела ли команда привыкнуть к новой площадке – главному катку «Лада-Арены»? Привыкаем потихоньку. До этого мы тренировались на большой площадке, а переход на маленькую – это совершенно другой хоккей. Нет времени на раскаты, не так легко обыгрывать, нужно делать всё быстро.
На трибунах классная атмосфера, болельщиков слышно – они за нас болеют, переживают. Всё очень круто. Представляю, что будет, когда стадион забьётся полностью», — приводит официальный сайт «Лады» слова Шумакова.
В следующем матче турнира 12 августа «Лада» сыграет с воскресенским «Химиком».
- 12 августа 2023
-
04:50
-
04:37
-
04:19
- 11 августа 2023
-
23:45
-
23:38
-
23:13
-
22:57
-
22:48
-
22:22
-
21:59
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:22
-
21:21
-
21:15
-
21:07
-
21:00
-
20:50
-
20:36
-
20:33
-
20:07
-
20:04
-
19:59
-
19:44
-
19:16
-
18:59
-
18:30
-
18:19
-
17:58
-
17:39