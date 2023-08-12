Нападающий «Ак Барса»: Зарипов — настоящий лидер, капитан, легенда российского хоккея

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский высказался о карьере Даниса Зарипова и заявил, что с детства наблюдал за его игрой. 9 августа Зарипов провёл прощальный матч в Казани.
«Данис – легендарный игрок и очень хороший человек. Я очень рад, что получил шанс сыграть с ним в одной команде. Я научился у него многому, он давал советы, подбадривал. Это настоящий лидер, капитан, легенда российского хоккея. В детстве, когда переехал из Оренбурга в Казань, всегда за ним наблюдал, за его тройкой с Морозовым и Зиновьевым», – цитирует Кателевского Metaratings.ru.
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.
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