Овечкин выпустил собственную коллекцию одежды c использованием в названии двух его прозвищ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. Об этом ТАСС сообщили в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России. В названии линейки использованы два прозвища Овечкина — Ови и The Great Eight (Великая восьмёрка).

«Спортивный мерч — это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество. Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие. Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас — расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом», — цитирует Овечкина пресс-служба Zasport.

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.