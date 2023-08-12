Победитель аукциона «Ак Барса» не стал выкупать майку Овечкина за 2,1 млн рублей

Победитель благотворительного аукциона, в котором разыгрывалась майка Александра Овечкина с прощального матча Даниса Зарипова, не стал выкупать лот. Как сообщает «БИЗНЕС Online», майку за 2,1 млн рублей был готов купить Фисал Хассан, о чём он активно жестикулировал во время аукциона из VIP-ложи арены. Стартовая цена была 5 тыс. рублей, а в итоге дошла до 2,1 млн.
В Казани Хассан известен работой в двух организациях – Казанском институте сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока, а также Ассоциации развития хоккея исламских стран.
Деньги с аукциона планировалось направить на поддержку местной команды по следж-хоккею. «Ак Барс» несколько лет патронирует команду детей с ограниченными физическими возможностями.
Сообщается, что второй лот аукциона — игровой свитер Зарипова — был отдан за 260 тыс. рублей, причём покупатель расплатился за него на месте в фойе стадиона.
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