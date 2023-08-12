Вратарь минского «Динамо» рассказал, почему отверг предложения СКА и «Авангарда»

Вратарь минского «Динамо» Егор Вельмакин рассказал, с какими клубами КХЛ он вёл переговоры и почему в итоге остановил свой выбор на белорусском клубе.

«Да, я и мой агент общались с «Авангардом», «Автомобилистом», «Трактором», системой СКА. Однако в первую очередь принял во внимание интерес от «Динамо».

Почему? Именно по причине чётко выстроенного плана по развитию юных игроков. Они регулярно получают шансы, в том числе вызывают достаточно ребят из белорусской Экстралиги. Вдобавок руководство клуба нацелено на перспективу и смотрит в завтрашний день. Также отмечу город, который мне очень понравился из-за развитой инфраструктуры и доброжелательного местного населения. Повлиял на выбор и именитый тренерский штаб», — цитирует Вельмакина «Прессбол».

В минувшем сезоне 20-летний Вельмакин сыграл 12 матчей за воронежский «Буран» в ВХЛ, одержав семь побед, отразив 93,7% бросков с коэффициентом надёжности 2,17. По всем статистическим показателям сезона-2022/2023 Вельмакин стал лучшим голкипером своей команды. Вельмакин был задрафтован «Каролиной» на драфте НХЛ — 2023 под 222-м номером.