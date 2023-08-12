«Проблем с посещаемостью не будет». Быков — о возможном введении Fan ID в хоккее

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможном введении системы Fan ID (карта болельщика) в чемпионаты России по хоккею. В прошлом сезоне РПЛ из-за введения Fan ID сильно снизилась посещаемость матчей.

«Сейчас технологический прогресс внедряется во все сферы жизнедеятельности нашего общества. Всё направлено для упрощения действий и совершенствования сервиса человеку. Спорт — не исключение. Вполне возможно, систему Fan ID могут внедрить и в хоккее.

На мой взгляд, проект с Fan ID направлен на совершенствование системы контроля и безопасности на стадионах. Конечно, людям старой формации не всегда легко удаётся справиться с нововведениями. В этой связи для помощи болельщикам клубы должны создать информационный офис для объяснения и помощи людям, как сделать первые шаги для освоения этой системы пропуска на стадионы.

Если людям всё как следует объяснить и помочь на начальном этапе с прохождением системы контроля, то никаких проблем с посещаемостью не будет — это только пойдёт на пользу. Новшеств не стоит бояться, если они направлены на облегчение и упрощение определённых действий, а наоборот, применять в повседневной жизни, но при этом правильно и чётко дать людям информацию и преимущества нововведения. Прогресс не остановить, его нужно просто правильно использовать для удобства жизни!» — цитирует Быкова Sport24.

Fan ID — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей.