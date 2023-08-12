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«Спартак» уверенно обыграл «Амур» в товарищеском матче, Морозов оформил дубль

«Спартак» уверенно обыграл «Амур» в товарищеском матче, Морозов оформил дубль
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился товарищеский матч в преддверии сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 августа 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Морозов (Заседа) – 06:35 (5x4)   1:1 Бочаров (Рылов) – 12:56 (5x5)   2:1 Голдобин (Морозов, Чайковски) – 33:44 (5x4)   3:1 Чайковски (Хохлачёв) – 36:45 (6x5)   3:2 Барулин (Грачёв) – 44:03 (5x5)   4:2 Усманов (Орлов) – 48:18 (5x5)   5:2 Морозов (Порядин) – 49:39 (4x5)

На седьмой минуте Иван Морозов с передачи Матвея Заседы вывел москвичей вперёд. На 13-й минуте Станислав Бочаров после паса Якова Рылова сравнял счёт. На 34-й минуте Николай Голдобин во второй раз вывел «Спартак» вперёд. На 37-й минуте Михал Чайковски с передачи Александра Хохлачёва забил третий гол. На 45-й минуте Владислав Барулин после паса Евгения Грачёва сократил отставание до минимума. На 49-й минуте Даниэль Усманов забил четвёртый гол. Через полторы минуты Иван Морозов в меньшинстве поставил точку в матче — 5:2.

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