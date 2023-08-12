«Спартак» уверенно обыграл «Амур» в товарищеском матче, Морозов оформил дубль

В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился товарищеский матч в преддверии сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

На седьмой минуте Иван Морозов с передачи Матвея Заседы вывел москвичей вперёд. На 13-й минуте Станислав Бочаров после паса Якова Рылова сравнял счёт. На 34-й минуте Николай Голдобин во второй раз вывел «Спартак» вперёд. На 37-й минуте Михал Чайковски с передачи Александра Хохлачёва забил третий гол. На 45-й минуте Владислав Барулин после паса Евгения Грачёва сократил отставание до минимума. На 49-й минуте Даниэль Усманов забил четвёртый гол. Через полторы минуты Иван Морозов в меньшинстве поставил точку в матче — 5:2.