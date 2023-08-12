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Двое россиян — в топ-5 лучших молодых игроков мира за пределами НХЛ по версии The Athletic

Двое россиян — в топ-5 лучших молодых игроков мира за пределами НХЛ по версии The Athletic
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The Athletic составил топ из пяти лучших молодых хоккеистов мира, которые выступают за пределами Национальной хоккейной лиги. Права на каждого из них принадлежат клубам НХЛ.

«Речь идёт о профессиональных игроках, которые заработали себе репутацию в хоккейных лигах по всему миру и находятся у двери к осуществлению своей мечты об НХЛ», — говорится в сообщении.

В список попало двое российских хоккеистов. Оба выступают в Континентальной хоккейной лиге. Первый — 20-летний защитник СКА Александр Никишин. В НХЛ права на игрока обороны принадлежат «Каролине Харрикейнз». Второй россиянин в списке — 22-летний нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов. Его задрафтовал «Чикаго Блэкхоукс».

Отметим, что в рейтинг также попали шведский защитник Харди Хаман Актелл, выступающий на родине за «Векшё Лейкерс» и принадлежащий «Вашингтон Кэпиталз»; чешский левый вингер Иржи Кулих из клуба АХЛ «Рочестер Американс» (принадлежит «Баффало Сэйбрз»); словацкий защитник Шимон Немец, играющий в АХЛ за «Утику Кометс» и задрафтованный «Нью-Джерси Дэвилз».

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