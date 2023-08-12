Двое россиян — в топ-5 лучших молодых игроков мира за пределами НХЛ по версии The Athletic

The Athletic составил топ из пяти лучших молодых хоккеистов мира, которые выступают за пределами Национальной хоккейной лиги. Права на каждого из них принадлежат клубам НХЛ.
«Речь идёт о профессиональных игроках, которые заработали себе репутацию в хоккейных лигах по всему миру и находятся у двери к осуществлению своей мечты об НХЛ», — говорится в сообщении.
В список попало двое российских хоккеистов. Оба выступают в Континентальной хоккейной лиге. Первый — 20-летний защитник СКА Александр Никишин. В НХЛ права на игрока обороны принадлежат «Каролине Харрикейнз». Второй россиянин в списке — 22-летний нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов. Его задрафтовал «Чикаго Блэкхоукс».
Отметим, что в рейтинг также попали шведский защитник Харди Хаман Актелл, выступающий на родине за «Векшё Лейкерс» и принадлежащий «Вашингтон Кэпиталз»; чешский левый вингер Иржи Кулих из клуба АХЛ «Рочестер Американс» (принадлежит «Баффало Сэйбрз»); словацкий защитник Шимон Немец, играющий в АХЛ за «Утику Кометс» и задрафтованный «Нью-Джерси Дэвилз».
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