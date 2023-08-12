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Овечкин-младший отпраздновал гол в матче Кубка имени своего отца с Фетисовым

Овечкин-младший отпраздновал гол в матче Кубка имени своего отца с Фетисовым
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Сергей Овечкин, пятилетний сын российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оформил дубль в гала-матче в рамках Кубка имени своего отца.

Юный игрок вышел на лёд в форме «столичных» и, забросив шайбу, отпраздновал её в компании легенд хоккея, включая Вячеслава Фетисова. Овечкин-младший «отбил кулачки» партнёрам по команде на скамейке запасных.

Напомним, форвард выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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