Один россиянин оказался в топ-3 лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил топ лучших проспектов «Эдмонтон Ойлерз». В него попал один россиянин — нападающий Матвей Петров. Сезон-2022/2023 форвард провёл в клубе ОХЛ «Норт-Бэй», сыграв 65 матчей и набрав 93 (27+66) очка. В рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» Петров занял третье место.

«Петров был выбран под 180-м номером на драфте НХЛ — 2021.

Петров, возглавлявший «Норт Бэй» и занявший восьмое место в хоккейной лиге Онтарио по результативности в прошлом сезоне, в этом сезоне перейдёт в профессиональный хоккей — в АХЛ к «Бейкерсфилду». Хотя талант 20-летнего хоккеиста очевиден — Матвей набрал 183 очка (67 голов, 116 передач) в 128 матчах за «Норт Бэй» за последние два сезона, — он сказал, что в этом сезоне будет сосредоточен на том, чтобы продолжать становиться лучше всесторонне.

Прогнозируемое прибытие в НХЛ: сезон-2025/2026», — говорится в сообщении.