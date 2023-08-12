Российский проспект рассказал о беседе с «Эдмонтоном»
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Российский нападающий системы «Эдмонтон Ойлерз» Матвей Петров рассказал, о чём разговаривал с «нефтяниками». В минувшем сезоне форвард выступал в Хоккейной лиге Онтарио, играя за «Норт-Бэй Баттальон». Будущую кампанию нападающий проведёт в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Эдмонтона» — «Бейкерсфилд».
«Я бы сказал, что только что играл немного в ином стиле. Я говорил об этом с «Эдмонтоном» перед началом сезона и немного изменил свою игру, чтобы играть правильно», — приводит слова Петрова официальный сайт НХЛ.
Напомним, в минувшем сезоне россиянин провёл в ОХЛ 65 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 93 (27+66) очка. Петров стал лучшим бомбардиром «Норт-Бэй» и восьмым в гонке бомбардиром лиги.
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