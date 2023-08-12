Журналистка рассказала, как обмен Эрика Карлссона в «Питтсбург» повлияет на «Вашингтон»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мнением об обмене защитника Эрика Карлссона в «Питтсбург Пингвинз».

«Вашингтон Кэпиталз» увидели, как один из их главных соперников значительно улучшился, когда «Питтсбург Пингвинз» приобрели обладателя «Норрис Трофи» Эрика Карлссона в блокбастерной сделке с «Сан-Хосе Шаркс» и «Монреаль Канадиенс».

Блокбастер «Питтсбурга» в конце лета — это то, что делает смелое заявление: «Пингвинз» стараются изо всех сил и рискуют по-крупному, чтобы получить последний шанс на Кубок Стэнли со стареющим ядром.

При этом оказывает ли эта сделка и менталитет соперника давление на «Кэпиталз», когда дело доходит до их следующего шага?

«Вашингтон» находится в похожей лодке с Алексом Овечкиным, Никласом Бекстрёмом и Ти Джеем Оши, которые вступают в закат своих карьер, а клуб движется к перестройке. Ни одна из команд не вышла в плей-офф в прошлом году, и ни одна из них ни разу не прошла первый раунд за последние пять сезонов.

До начала тренировочного сбора остаётся месяц, и времени на то, чтобы что-то сделать, остаётся минимум, но сделка с Карлссоном является напоминанием о том, что большие шаги всё ещё могут произойти и что рынок не закрыт для обменов. Это также смелый шаг, который «Пингвинз» сделали, чтобы заявить, что они по-прежнему стремятся стать главным претендентом на кубок, поскольку эра Сидни Кросби близится к концу.

При этом наблюдение за крупным обменом не должно заставлять «Кэпиталз» провернуть обмен просто ради того, чтобы сделать хоть что-то. Когда дело доходит до будущего организации, у Маклеллана есть чёткое видение.

Похоже, что план состоит в том, чтобы ввести в состав молодёжь и полагаться на игроков, которые уже есть в системе, чтобы вернуть команду в плей-офф. Ожидается, что новый главный тренер Спенсер Карбери поддержит эту инициативу, а также возродит игру в большинстве и поможет проспектам сделать следующий шаг.

«Вашингтон» также должен ждать, пока не появится хороший шанс для обмена. Сейчас на рынке нет громких имён, когда дело доходит до нападающих топ-6, а ценность Кузнецова и Манты сейчас не самая высокая. Так что сейчас лучше посмотреть, сможет ли Карбери воскресить Кузнецова и Манту, чем просто обменять обоих, чтобы провернуть хоть какую-то сделку.

В конце концов, обмен Карлссона — это то, что делает соперника в лице «Пингвинз» более серьёзной угрозой, поскольку он усилит игру в большинстве и добавит ещё больше огневой мощи, дополнив талант команды в атаке. Это должно привлечь внимание «Кэпиталз», но также не должно ложиться тяжким бременем на их плечи», — говорится в сообщении.