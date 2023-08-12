«Его любят в стране от мала до велика». Фетисов высказался об Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Специалист также прокомментировал участие в гала-матче в рамках Кубка Александра Овечкина за команду легенд. Она сыграла с медиасборной, которая состояла из блогеров. Фетисов также поделился мнением о развитии хоккея в Туле.

«В Туле очень любят спорт. Условия с каждым годом всё лучше и лучше. Понятно, что сюда приехал небывалый по составу коллектив легенд.

Мы благодарны Александру Овечкину, что он вместе с нами приезжает, участвует в подобных мероприятиях, популяризирует хоккей. Его любят в стране от мала до велика. Поэтому праздник, естественно, состоялся.

Хотел бы отметить, что мне очень нравится, как играют тульские мальчишки: играют умно, в комбинационный, советский хоккей. Даже по сравнению с тем, что было некоторое время назад, три-четыре года, просто на загляденье. Работа видна, это не может не радовать, спорт в регионе развивается, виден экономический прогресс, и регион становится лидером по всем направлениям. Приятно всегда сюда приезжать. Понятно, что хоккей не был здесь основным видом спорта, а сейчас он становится игрой туляков. Надеемся, что всё больше будет условий для занятий и развития, и, самое главное, чтобы игра дарила радость детям. И мы видим, что праздник состоялся. Спасибо тулякам за поддержку, с огромным уважением, ждите снова в гости», — приводит слова Фетисова «Московский комсомолец».