Овечкин — о матче легенд с медиасборной: это памятный момент для детей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о матче в рамках Кубка Овечкина между легендами хоккея и медиасборной, состоявшей из блогеров. Вместе с капитаном «столичных» сыграл его пятилетний сын Сергей. Овечкин-младший забросил две шайбы.

«Всегда приятно окунуться в такую атмосферу. Особенно когда устраивают такой матч — легенды против любителей. К тому же с нами играли дети, и для них это тоже памятный момент. Когда ты играешь с известными хоккеистами, которых ты знаешь, на которых смотришь, — это всегда запоминается», — приводит слова Овечкина «Московский комсомолец».

Напомним, в Кубке Овечкина приняли участие команды с хоккеистами в возрасте 11-12 лет. Трофей завоевал ЦСКА.