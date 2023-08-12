Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин — о матче легенд с медиасборной: это памятный момент для детей

Овечкин — о матче легенд с медиасборной: это памятный момент для детей
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о матче в рамках Кубка Овечкина между легендами хоккея и медиасборной, состоявшей из блогеров. Вместе с капитаном «столичных» сыграл его пятилетний сын Сергей. Овечкин-младший забросил две шайбы.

«Всегда приятно окунуться в такую атмосферу. Особенно когда устраивают такой матч — легенды против любителей. К тому же с нами играли дети, и для них это тоже памятный момент. Когда ты играешь с известными хоккеистами, которых ты знаешь, на которых смотришь, — это всегда запоминается», — приводит слова Овечкина «Московский комсомолец».

Напомним, в Кубке Овечкина приняли участие команды с хоккеистами в возрасте 11-12 лет. Трофей завоевал ЦСКА.

Материалы по теме
Видео
Овечкин-младший отпраздновал гол в матче Кубка имени своего отца с Фетисовым
Материалы по теме
«Пока нужно побыть в России». Большое интервью с Овечкиным
«Пока нужно побыть в России». Большое интервью с Овечкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023