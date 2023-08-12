Овечкин — о матче легенд с медиасборной: это памятный момент для детей
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о матче в рамках Кубка Овечкина между легендами хоккея и медиасборной, состоявшей из блогеров. Вместе с капитаном «столичных» сыграл его пятилетний сын Сергей. Овечкин-младший забросил две шайбы.
«Всегда приятно окунуться в такую атмосферу. Особенно когда устраивают такой матч — легенды против любителей. К тому же с нами играли дети, и для них это тоже памятный момент. Когда ты играешь с известными хоккеистами, которых ты знаешь, на которых смотришь, — это всегда запоминается», — приводит слова Овечкина «Московский комсомолец».
Напомним, в Кубке Овечкина приняли участие команды с хоккеистами в возрасте 11-12 лет. Трофей завоевал ЦСКА.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2023
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
22:55
-
22:46
-
22:25
-
21:56
-
21:43
-
21:21
-
20:59
-
20:35
-
20:11
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:10
-
18:57
-
18:35
-
18:26
-
17:53
-
17:36
-
16:58
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:10
-
15:02
-
14:46
-
14:30
-
14:09
-
13:50
-
13:25
-
12:55
-
12:24
Партнерский контент