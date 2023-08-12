The Hockey Writers назвал три лучших контракта «Вашингтона» на сезон-2023/2024

Журналист The Hockey Writers Рафаэль Карон рассказал, какие контракты считает лучшими в «Вашингтон Кэпиталз». Обозреватель назвал три главных соглашения.
Первый договор принадлежит 23-летнему шведскому защитнику Расмусу Сандину. У игрока обороны начнётся заключительный — второй — год по контракту с кэпхитом $ 1,4 млн.
Второе соглашение — у 26-летнего канадского нападающего Дилана Строума. В ходе сезона-2022/2023 форвард подписал контракт на пять лет, по которому будет получать $ 5 млн в год. Общая сумма сделки — $ 25 млн.
Третий контракт принадлежит 34-летнему американскому нападающему Максу Пасиоретти. Форвард в текущее межсезонье подписал договор на один год и $ 2 млн. Ещё до $ 2 млн Пасиоретти может получить в качестве бонусов.
Кроме того, Карон назвал двух игроков, чьи соглашения достойны упоминания. Первый — 23-летний словацкий защитник Мартин Фехервари, у которого стартует контракт на три года с кэпхитом $ 2,675 млн. Второй — 27-летний американский форвард Сонни Милано. У него вступит в силу соглашение на три года и среднегодовой зарплатой $ 1,9 млн.
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