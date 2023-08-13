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Защитник «Амура» Волгин: проиграли «Спартаку» во всех компонентах

Защитник «Амура» Волгин: проиграли «Спартаку» во всех компонентах
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Защитник «Амура» Алексей Волгин подвёл итоги контрольного матча с московским «Спартаком» (2:5). После основной игры команды провели овертайм и серию послематчевых бросков. «Спартак» забросил шайбу в формате «три на три». В серии бросков красно-белые также были сильнее 3:2.

«Проиграли матч, хороший соперник. Есть над чем работать, нужно убирать удаление. Много сил отдали в меньшинстве и пропустили. Проиграли во всех компонентах, овертайм и буллиты тоже. Ничего страшного, это предсезонка. Игру шли шайбу в шайбу, но после двух пропущенных кряду в третьем периоде «расклеились». Наладим дисциплину и двигаемся дальше», — приводит официальный сайт «Амура» слова Волгина.

15 августа хабаровчане проведут контрольный матч с нижегородским «Торпедо».

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