Балдаев – об игре со «Спартаком»: пропущенный гол в большинстве подломил «Амур»

Защитник «Амура» Виктор Балдаев рассказал о причинах поражения в контрольном матче с московским «Спартаком» (2:5).
«Была ли игра шайба в шайбу? В общем и целом да. Я считаю третий период здорово начали, должны были сравнивать. Но подломились где-то. Может пропущенная шайба в большинстве нас подломила. Но будем разбираться. Хорошо, что это случилось не в сезоне, а на предсезонке. На предсезонных матчах будем исправлять и играть ещё лучше.
Ощущается ли, что команда находится под нагрузками? Матчи через день – это игровой режим. Так и в сезоне будет. Поэтому будем включаться сейчас через работу», — приводит официальный сайт «Амура» слова Балдаева.
15 августа хабаровчане проведут контрольный матч с нижегородским «Торпедо» в УТЦ «Новгороск», а в конце месяца сыграют на Кубке мэра Москвы.
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