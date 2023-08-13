Канадский защитник «Трактора»: рассказываю родным, как всё хорошо в России

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон рассказал, что родственники и друзья часто расспрашивают его о России и одобряют желание канадца играть в КХЛ.

«В Канаде спрашивали меня про Россию? Конечно, мне задавали много вопросов, особенно было интересно, что едят в России и какие здесь рестораны. Я сказал, что еда здесь отличная. Также рассказал про арену «Трактор». Мне она напоминает арену НХЛ в моем родном Калгари. Конечно, в Челябинске она меньше по размерам, но тоже шумная, а болельщики страстно любят хоккей.

Родные одобряют моё желание играть в России? Да. В моей семье понимают, что это большой и интересный вызов в моей карьере. Я никогда не играл так далеко от дома. Я постоянно на связи с моими родными по FaceTime и WhatsApp рассказываю, как здесь всё хорошо. Моя девушка собирается навестить меня здесь.

Политическая ситуация не отпугивает? Я здесь только ради того, чтобы играть хоккей, посещать города и узнавать новую культуру. Я наслаждаюсь новым опытом. Когда я выступал в Северной Америке, всегда в моей команде были русские ребята. И могу говорить о них только хорошее. Я играл с Михаилом Мальцевым, Александром Елесиным, Артемом Загидулиным. Это замечательные хоккеисты и отличные люди, и другие партнеры по команде могут подтвердить мои слова», — приводит слова Хэмилтона «РБ Спорт».

Напомним, канадец уже год отыграл в КХЛ — в сезоне-2022/2023.