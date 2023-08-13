Нападающий «Амура»: нас злит успех «Адмирала», мы хорошо играли с ними в прошлом сезоне

Нападающий «Амура» Владислав Барулин заявил, что хабаровскую команду разозлил успех дальневосточного соседа «Адмирала», который впервые в своей истории вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» в шести матчах. «Амур» в своей истории никогда не проходил первый раунд плей-офф.
После успеха «Адмирала» в прошлом сезоне в «Амуре» особая мотивация повторить или превзойти достижение соседей? Конечно. Нас это очень злит, потому что мы в прошлом сезоне с ними 10 игр сыграли. Хорошо играли против них. И их успех, естественно, даёт нам мотивацию. И злость даёт, что если они смогли, то мы тем более должны.
Злит, что тоже боролись за выход в плей-офф, но в концовке регулярного чемпионата упустили этот шанс? Ну конечно. Но это уже прошлое, что его ворошить. Да, это дало свою мотивацию на работу летом, чтобы провести работу над ошибками и войти в новый сезон», – цитирует Барулина «Известия».
- 13 августа 2023
-
10:00
-
09:35
-
09:05
-
08:35
-
04:56
-
04:31
-
04:24
-
04:08
-
03:30
-
00:00
- 12 августа 2023
-
23:44
-
23:31
-
23:25
-
23:13
-
22:55
-
22:46
-
22:25
-
21:56
-
21:43
-
21:21
-
20:59
-
20:35
-
20:11
-
19:57
-
19:38
-
19:25
-
19:10
-
18:57
-
18:35
-
18:26
-
17:53
-
17:36
-
16:58
-
16:18
-
16:00