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В «Каролине» заявили, что Андрей Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ

В «Каролине» заявили, что Андрей Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ
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Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоддел заявил, что нападающий Андрей Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ. 23-летний форвард получил разрыв крестообразных связок правого колена в матче против «Вегаса» 11 марта и перенёс операцию.

«Он через четыре месяца после операции спокойно катался без каких-либо контактов или чего-то ещё. Пройдёт около шести месяцев с момента операции, когда откроется тренировочный лагерь, так что он идёт точно по графику или, может быть, даже с опережением графика.

Он хочет играть уже сегодня, но мы, очевидно, будем осторожны. Октябрь важен, но по ходу сезона всё становится ещё более важным. Я полностью ожидаю, что он будет готов к началу сезона», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

«Харрикейнз» откроют новый сезон НХЛ 11 октября матчем с «Оттавой».

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