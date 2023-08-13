«Мы знаем, что он дерзкий игрок». Генменеджер «Каролины» — о контракте с Деанджело

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоддел оценил подписание контракта с защитником Тони Деанджело. Соглашение с игроком обороны рассчитано сроком на один год.

«Он, безусловно, может вести игру в большинстве. Мы знаем, что он дерзкий игрок. Он заступается за своих товарищей по команде. Он играет с огоньком, который иногда вам необходим. В конце его сезона в «Каролине», я встречался с игроками, и все до одного, скучали по Тони и хотели вернуть его. К сожалению, мы не смогли договориться, и мы обменяли его, но мы очень рады снова добавить Тони в нашу команду», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Тони записал на свой счёт 42 (11+31) балла при показателе полезности «-27» в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Филадельфию». В НХЛ американец также играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролину» (в сезоне-2021/2022).