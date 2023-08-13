Олимпийский чемпион Шалимов заявил, что Овечкин сможет играть в хоккей дольше Ягра

Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет сыграть на официальном уровне со своими сыновьями и повторит достижение Яромира Ягра, который в 51 год продолжает играть в хоккей на высоком уровне.
«Не только Ягр бьёт рекорд по возрасту в хоккее. Горди Хоу тоже играл с сыновьями в 52 года. Может ли Овечкин когда-нибудь сыграть вместе со своими сыновьями? Если здоровье будет позволять, почему нет? Любой может доиграть до 45 лет. Это нам говорили в 30 заканчивать. Чем дольше играют, тем лучше. Будут нас радовать. У Овечкина впереди рекорд Гретцки, который нужно побить. Потом, может, и Ягра обойдёт.
Тут игрок должен сам решать: будет он просто так выходить для публики или шоу, либо выступать в полную силу», — цитирует Шалимова Legalbet.
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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