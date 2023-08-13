«Верим, что это реально». Форвард «Амура» о цели клуба выиграть Кубок Гагарина к 2026 году

Нападающий «Амура» Владислав Барулин прокомментировал слова генерального директора Романа Крамаря, заявившего, что целью хабаровского клуба является выиграть Кубок Гагарина к 2026 году.
«На команду как-то давят эти слова? У нас многое поменялось в это межсезонье, причём очень сильно. Начиная с быта, условий, игровой формы. И всё это переходит на работу. Есть цель, она реалистична, и мы в неё верим. Работаем для этого, а со стороны руководства все условия сделаны для работы.
В чём условия поменялись? Да, мы что тогда, что сейчас летаем на чартерах. Дело не в этом. Просто сейчас все сборы в Москве, в Новогорске. Одна из лучших баз в нашем распоряжении. Отличное питание. Раньше проблем с этим тоже не было, но теперь это стало на ещё более высоком уровне. Учтены все мелочи, чтобы мы ни о чём не беспокоились и полностью сосредоточились на подготовке», – цитируют Барулина «Известия».
Напомним, в прошлом сезоне КХЛ «Амур» не сумел пробиться в плей-офф. Лучшим результатом в истории хабаровского клуба является выход в первый раунд плей-офф Кубка Гагарина.
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