«Проблема однозначно есть, она видна». Кудашов — об игре «Динамо» на турнире в Уфе

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги турнира в Уфе и посетовал на большое количество пропущенных шайб. Московский клуб проиграл два из трёх матчей на турнире, пропустив в общей сложности 12 шайб.

«Столько пропущенных шайб что в прошлой игре, что в этой — проблема однозначно есть, она видна. Пока ещё не тот этап, чтобы все хорошо были готовы. Но понятно, куда нам двигаться. Поменяли Волкова на Моторыгина? После четвёртой шайбы решили попытаться спасти игру, поэтому были сделаны определённые действия, чтобы всё исправить.

Оценка турнира? В плане турнира очень хороший подбор соперников высокого уровня. Здесь даже комментировать нечего, потому что всегда всё на высшем уровне. Довольны ли полученной информацией? Безусловно. То, что нам нужно. Мы увидели, в каком направлении нам двигаться и какую стратегию на дальнейшие три недели выбирать. Проблемы с реализацией? Пока до реализации нам ещё далеко, надо другие компоненты подправить.

Специфика ранних матчей? Безусловно, специфика есть. Сегодня подъём у ребят был раньше. Совсем другое игровое время. Мы все прекрасно понимаем, что это предсезонка и такие моменты всегда есть. Мы тренируемся в это время, в районе 10-11 часов, но просто подъём чуть раньше.

Доволен ли состоянием О'Делла? Пока ничьим состоянием не доволен: ни команды, ни индивидуальным. Поэтому мы сейчас за три недели должны привести всё в порядок, подготовиться как индивидуально, так и тактически, и уже к сезону быть готовыми», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.