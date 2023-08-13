Миронов — о разгроме от «Металлурга»: лучше проигрывать сейчас, чем в сезоне

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал разгромное поражение от «Металлурга» со счётом 2:7 на турнире в Уфе и посетовал на большое количество удалений.
«Подготовка к сезону идёт. Лучше проигрывать сейчас, чем в сезоне. Удалений много, дисциплина пока хромает. Усталость. Команды подошли к этому турниру в разном состоянии. Будем разбираться, готовиться к сезону. Плохая реализация? Голы надо забивать, стараться исправлять ситуацию. Как минимум, пропускать меньше.
Итоги турнира? Состав участников хороший, как и всегда. А итоги подводить не буду, это не моя работа», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
«Динамо» проиграло два матча из трёх на турнире в Уфе, пропустив в общей сложности 12 шайб.
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