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«Химик» одержал первую победу на турнире в Тольятти, обыграв «Куньлунь»

«Химик» одержал первую победу на турнире в Тольятти, обыграв «Куньлунь»
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В Тольятти прошёл очередной матч предсезонного турнира, в котором воскресенский «Химик» обыграл «Куньлунь» со счётом 5:2. Эта победа стала для клуба ВХЛ первой на турнире. Отметим, что китайский коллектив досрочно стал обладателем Кубка Лады.

Хоккеист «Химика» Александр Беляев отметился двумя результативными передачами. Ворота команд защищали голкиперы Дмитрий Куликов и Мэтт Джурасик. В концовке матча состоялась драка между Михаилом Гордеевым и Джейком Челиосом, по итогам которой хоккеист «Химика» был удалён до конца матча.

Кубок Лады. Кубок Лады
13 августа 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 5
Химик В
Воскресенск
0:1 Сусуев (Варюшкин) – 10:51 (5x5)   0:2 Парамонов (Беляев, Кукштель) – 11:12 (5x5)   1:2 Фу (Вон, Фрэм) – 23:55 (5x5)   1:3 Кожемякин (Точилкин) – 32:44 (5x5)   2:3 Ип – 33:05   2:4 Джиошвили (Ткаченко, Егоров) – 46:45 (5x5)   2:5 Пивчулин (Иванов, Беляев) – 54:49 (5x4)

«Куньлунь» выиграл два матча из трёх и досрочно стал победителем турнира. «Химик» выиграл на Кубке Лады один матч из трёх.

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