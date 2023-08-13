Спортдиректор «Адмирала»: «Амур» поднял цены на рынке, с ними мы не можем конкурировать

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин оценил трансферы владивостокского клуба в текущее межсезонье и заявил, что клубу тяжело конкурировать с «Амуром» в финансовом плане.

«Большая группа хоккеистов осталась в команде, удалось их удержать. 16 человек – это неплохой показатель. Не удалось сохранить Либора Шулака и Динара Хамидуллина — игроков из приоритетного списка. Пытались выжать максимум, исходя из наших финансовых возможностей и трансферного рынка. Не первый раз говорю, [что] заманить игроков на Дальний Восток – сложная задача. Неохотно сюда едут, даже если прошлый сезон на ДВ был для них успешным.

Оставил свой отпечаток тот факт, что «Амур» поднял цены на рынке — с ними мы не можем конкурировать. Оценивать проделанную работу не буду, лучше всех это сделает будущий сезон. Что касается селекционной работы на сегодняшний день, то она продолжается. Дедлайн – 27 декабря. Новые подписания возможны», — цитирует Аверкина пресс-служба клуба.

Напомним, «Адмирал» в прошлом сезоне дошёл до второго раунда Кубка Гагарина, где уступил будущему финалисту, «Ак Барсу», в шести матчах. «Амур» в прошлом сезоне КХЛ не попал в плей-офф.