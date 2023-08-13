Мурашов: после драфта НХЛ ждал звонка Малкина, но он не позвонил

Вратарь ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов рассказал, что после драфта НХЛ — 2022, на котором его выбрал «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом раунде под общим 118-м номером, ждал звонка от Евгения Малкина.
«После драфта в прошлом году звонил кто-то из игроков? Нет, к сожалению. Я ждал, конечно, но Женя (Евгений Малкин), мне кажется, был своим контрактом озадачен на тот момент.
Слежу за играми «Питтсбурга»? Да! В прошлом сезоне стал пристальнее следить за командой и игроками. Очень был удивлён, когда не попали в плей-офф. Есть интерес к команде, сто процентов.
Недавно «Питтсбург» выменял Карлссона из «Сан-Хосе»? Интересное подписание! Я думаю, это лидер команды. Надеюсь, что всё удачно сложится. Но это всё происходит в Северной Америке. «Питтсбург» – это команда, к которой я отношусь, конечно. Но больше концентрируюсь на том, что происходит здесь», — приводит слова Мурашова «РБ Спорт».
Мурашов в сезоне-2022/2023 дебютировал в КХЛ во встрече с «Сочи». «Локомотив» в той игре одержал победу, а голкипер отразил 94,7% бросков.
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