«Лада» одержала победу над «Нефтехимиком» в заключительном матче Кубка Лады — 2023

В Тольятти завершился последний матч в рамках Кубка Лады — 2023, в котором местная «Лада» принимала «Нефтехимик». Победу в матче одержали хозяева турнира со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Андрей Алтыбармакян открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Сергей Шумаков с передач Андрея Алтыбармакяна и Максима Минеева удвоил преимущество тольяттинцев. На 14-й минуте периода Александр Дергачёв размочил счёт в матче.

На седьмой минуте третьего периода Дмитрий Жукенов восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Донат Стальнов с передачи Остапа Сафина вновь вывел хозяев турнира вперёд.

По итогам турнира победителем стал «Куньлунь Ред Стар», на втором месте — «Лада», замыкает тройку призёров «Нефтехимик», четвёртое место у «Химика».