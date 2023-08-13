«Лада» одержала победу над «Нефтехимиком» в заключительном матче Кубка Лады — 2023

В Тольятти завершился последний матч в рамках Кубка Лады — 2023, в котором местная «Лада» принимала «Нефтехимик». Победу в матче одержали хозяева турнира со счётом 3:2.
На четвёртой минуте первого периода Андрей Алтыбармакян открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Сергей Шумаков с передач Андрея Алтыбармакяна и Максима Минеева удвоил преимущество тольяттинцев. На 14-й минуте периода Александр Дергачёв размочил счёт в матче.
На седьмой минуте третьего периода Дмитрий Жукенов восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Донат Стальнов с передачи Остапа Сафина вновь вывел хозяев турнира вперёд.
По итогам турнира победителем стал «Куньлунь Ред Стар», на втором месте — «Лада», замыкает тройку призёров «Нефтехимик», четвёртое место у «Химика».
- 13 августа 2023
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