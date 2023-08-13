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«Лада» одержала победу над «Нефтехимиком» в заключительном матче Кубка Лады — 2023

«Лада» одержала победу над «Нефтехимиком» в заключительном матче Кубка Лады — 2023
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В Тольятти завершился последний матч в рамках Кубка Лады — 2023, в котором местная «Лада» принимала «Нефтехимик». Победу в матче одержали хозяева турнира со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Андрей Алтыбармакян открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Сергей Шумаков с передач Андрея Алтыбармакяна и Максима Минеева удвоил преимущество тольяттинцев. На 14-й минуте периода Александр Дергачёв размочил счёт в матче.

На седьмой минуте третьего периода Дмитрий Жукенов восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Донат Стальнов с передачи Остапа Сафина вновь вывел хозяев турнира вперёд.

Кубок Лады. Кубок Лады
13 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алтыбармакян – 03:57 (5x5)   2:0 Шумаков (Алтыбармакян, Минеев) – 21:48 (5x4)   2:1 Дергачёв – 33:17 (5x5)   2:2 Жукенов – 46:32 (5x5)   3:2 Стальнов (Сафин) – 48:40 (5x5)

По итогам турнира победителем стал «Куньлунь Ред Стар», на втором месте — «Лада», замыкает тройку призёров «Нефтехимик», четвёртое место у «Химика».

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