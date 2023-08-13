Антипин: в солидных командах ставят задачу выиграть Кубок, «Трактор» не исключение

Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал о победе над «Локомотивом» (2:1 Б) и рассказал о целях челябинского клуба на сезон.

«Хороший матч. В предсезонных играх существуют какие-то ошибки, технический брак, это нормальная ситуация. Потихоньку все входят в сезон, набирают кондиции.

Постоянно подключаться к атакам — это задача тренерского штаба? Сейчас всегда требуют, чтобы играли впятером в атаке и впятером в обороне. Стараюсь тоже подключаться.

Хочется больше играть в нападении? Ты получаешь удовольствие, когда больше играешь с шайбой, чем когда подбираешь её и выбрасываешь. Конечно, всем хочется так играть, но это зависит от многих факторов.

Почему выбрал именно «Трактор» для продолжения карьеры? «Трактор» был заинтересован, я тоже. Поэтому удалось сойтись на этом. «Трактор» – хорошая команда. Прошлый сезон для неё был не совсем удачный, не знаю, по каким причинам. Хороший тренерский штаб, сильный состав, поэтому сезон должен получиться интересным.

Сергей Телегин заявил, что задача «Трактора» – Кубок Гагарина, у команды действительно такая цель? Все в хороших, солидных командах ставят перед собой такие задачи, и «Трактор» не исключение. Это команда с историей. Мы рассчитываем побороться за Кубок, будем стараться», — цитирует Антипина «РБ Спорт».

Соглашение «Трактора» с Антипиным рассчитано на один сезон. В сезоне-2022/2023 защитник защищал цвета «Салавата Юлаева». За свою карьеру в КХЛ 30-летний защитник сыграл 650 матчей, в которых набрал 209 (72+137) очков.