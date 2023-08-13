«Мы ещё проведём чемпионат мира в будущем». Третьяк — об открытии «Сибирь-Арены»

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в будущем можно рассчитывать на проведение международного первенства в Новосибирске.

«Спасибо, что мы получили чемпионат мира (МЧМ-2023. — Прим. «Чемпионата»), потому что если бы не он, то было бы тяжело получить сразу два таких стадиона, которые есть в Омске и Новосибирске. Я думаю, что мы ещё проведём чемпионат в будущем. Условия здесь созданы все хорошие, «Сибирь» получила хороший подарок. Я думаю, что у нас всё впереди», — приводит слова Третьяка «Сиб.фм».

Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду.

Стадион вмещает 10 587 зрителей. На нём будут выступать «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26 м.