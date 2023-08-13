Нападающий «Ак Барса» Галиев: огромное желание выиграть домашний турнир

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев оценил победу над «Барысом» (5:2) в рамках турнира «Кубок ТАНЕКО».

«Хорошая игра для нас, хорошо начали, забросили шайбы, Тимур [Билялов] помог. У него была первая игра, думали помочь ему вкатиться, немного расслабились в концовке и довели дело до победы. Надо завтра выигрывать домашний турнир, чтобы у всех было хорошее настроение.

Я бы не сказал, что у нас была суперрезультативность. В первой игре забросили две шайбы в большинстве, позавчера тоже. Сегодня забросили и в большинстве, и в меньшинстве, и при равных составах. Готовимся, сказываются и нагрузки. Огромное желание выиграть домашний турнир

Две шайбы в большинстве смогли придать эмоциональной уверенности команде? Можно и так сказать. Первые две игры мы пропускали первыми. Сегодня была установка, чтобы было хорошее начало. Повели 3:0, играли по счёту.

В матчах было много удалений, Зинэтула Билялетдинов часто поднимает этот вопрос? Конечно, ему не нравится. На мой взгляд, на предсезонных турнирах так бывает и сказывается усталость. На этих турнирах всегда было много удалений.

В прошлом сезоне была тройка с Семёновым и Панюковым, сейчас играет Кирилл Петров, насколько быстро привык к новым сочетаниям? Я с Петровым играл три года назад, когда с нами был ещё Патрис Кормье. Поэтому ничего нового для меня нет.

Зинэтула Хайдярович несколько раз отмечал, что команда поздно начала предсезонку, как оцениваю состояние команды? Ещё много времени до начала сезона. Где-то нагрузка прибавится, где-то сбавится, впереди ещё турнир. У нас четыре игры за пять дней. Зато мы в игровом тонусе. Играть всегда лучше, чем просто тренироваться», — цитирует Галиева сайт «Ак Барса».

Напомним, в финале турнира «Ак Барс» встретится с «Трактором» 14 августа в 19:00 мск.