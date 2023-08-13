Здено Хара: сейчас у меня на столе несколько предложений от «Бостона»

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной Словакии, обладатель Кубка Стэнли Здено Хара рассказал, что у него есть предложения от «Бостон Брюинз» о работе в клубе.
«У меня есть несколько предложений на столе, я даю себе время подумать. Я не хочу принимать поспешных решений. Сейчас меня всё устраивает. Я знаю, что если бы мне пришлось вернуться в хоккейный мир, то я должен посвятить этому всё своё время. Нужно быть приверженным этому, как игровой карьере. Поэтому я решил подождать. Я не закрываю дверь, но сейчас в приоритете семья.
Что привлекает больше: тренерская, управленческая или скаутская должность? Сложно сказать, у каждой должности есть свои плюсы и минусы. Трудно сказать, что могло бы понравиться мне больше. Я не могу сейчас судить», — цитирует Хару Sport Aktuality.
- 13 августа 2023
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