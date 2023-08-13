Губернатор Новосибирской области: в КХЛ нет более патриотичных болельщиков, чем у «Сибири»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал открытие «Сибирь-Арены».
«Итог замечательный, процесс был сложный на самом деле. Наверное, все трудности и проблемы, которые неожиданно появились за последние четыре года, повлияли на ход строительства. Тем не менее мы всё преодолели — замечательный праздник достаётся жителям Новосибирска. Режим работы требуется насыщенный, мы готовы отдать эту арену спортсменам и болельщикам на 24 часа в сутки.
Когда я говорил, что дух старого дворца перейдёт сюда, я имел в виду положительную атмосферу, положительную поддержку своей команды, которую отмечают все гости нашего города. В КХЛ нет более дружелюбных и патриотичных болельщиков, чем у «Сибири», — приводит слова Травникова «Сиб.фм».
Ранее главный тренер юниорской сборной России Павел Канарский поделился впечатлениями об открытии «Сибирь-Арены» в Новосибирске и назвал причины поражения от сверстников из Беларуси (1:3).
- 13 августа 2023
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