На первый домашний матч «Йокерита» в межсезонье пришёл 1671 зритель

Финский «Йокерит» 11 августа провёл свой первый домашний матч после того, как команду приняли во вторую финскую лигу в мае 2023 года.
«Йокерит» встречался с клубом «КеуПа» и уступил в овертайме со счётом 3:4. Игра состоялась на арене «Тиккурила» в городе Вантаа, которая вмещает 2000 зрителей. Как сообщает Ilta-Sanomat, на встрече присутствовал 1671 зритель.
Домашние матчи во второй лиге «Йокерит» планирует проводить на арене «Керава» (2000 зрителей) в Хельсинки.
Напомним, клуб из Финляндии долгое время выступал в КХЛ. В сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позже «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ. 20 сентября 2022 года руководство КХЛ заявило, что «джокеры» не получат денег от лиги за сезон-2021/2022. Ранее Ассоциация хоккея Финляндии обязала «Йокерит» выплатить долги по контрактам КХЛ, чтобы играть во второй финской лиге.
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