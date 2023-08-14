Лихачёв: в «Локомотиве» допускается креатив в атаке, если уверен, что ты можешь это делать

Нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв рассказал, что ему дал прошлый сезон, а также о стиле игры ярославского клуба.
«Прошлый сезон добавил мне уверенности в себе. Позволил окрепнуть, перейти из молодёжного хоккея на взрослый уровень. В этом году я занимался с тренером персонально, а в прошлом – больше сам по программе, которая у меня была. Потом уже ушли на командные сборы.
Новички — Береглазов, Гернат? Я английский знаю хорошо, поэтому с Мартином можно поговорить. С Лёхой мы пересекались на Матче звёзд, были знакомы. А всех остальных я знал уже до этого.
Новый тренер Антон Бут работает с нападающими, даёт советы, рассказывает, как играть в большинстве, помогает всем.
Какой стиль будет у «Локомотива»? Пять спереди, пять сзади. Мобильность. Креатив в атаке допускается, если ты уверен, что можешь это делать. Но если ошибаешься, то должен моментально исправить свою ошибку.
Новая схема перекрёстного плей-офф? Плей-офф будет интересным. Но в принципе без разницы, с кем играть: тот же ЦСКА или кто-то с Востока. Это плей-офф, здесь просто не бывает. Я там не был, но уверен в этом.
Считаю «Локомотив» фаворитом предстоящего сезона», — сказал Лихачёв в интервью Metaratings.ru.
Прошедший сезон стал для 21-летнего нападающего первым в КХЛ. Лихачёв принимал участие в Матче звёзд КХЛ, а затем получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, где провёл один матч со сборной Беларуси. По итогам сезона Лихачёв стал вторым снайпером и третьим бомбардиром «Амура».
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