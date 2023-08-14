Чешский форвард «Лады» Сафин получил российский паспорт

Чешский форвард «Лады» Остап Сафин получил российский паспорт сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Александра Чеботарёва.
«Да, он получил российский паспорт», — заявил Чеботарёв.
Сафин — уроженец Праги, там же он начал заниматься хоккеем. В течение пяти лет, с 2017 по 2022 год, нападающий играл в Северной Америке. В 2017 году Сафин был задрафтован «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом раунде под общим 115-м номером. Остап неоднократно вызывался в юниорскую и молодёжную сборные Чехии.
Сафин подписал пробный контракт с «Ладой» 15 июля 2023. В минувшем сезоне хоккеист вернулся в чешский чемпионат и провёл 43 матча за пражскую «Спарту» в Экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при показателе полезности «+5». Форвард сыграл пять встреч за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) баллов за результативность.
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