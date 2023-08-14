«Авангард» представил трофей домашнего турнира — Кубка Блинова

Пресс-служба «Авангарда» представила трофей домашнего предсезонного турнира — Кубка Блинова. Трофей выполнен в чёрно-золотом цвете и состоит из четырёх клюшек.

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, с 20 по 25 августа в Омске после пятилетнего перерыва пройдёт предсезонный турнир – Кубок Блинова. Он состоится в Омске уже в 29-й раз. Помимо «Авангарда», в турнире примут участие «Барыс», «Локомотив», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

На предсезонном турнире Sochi Hockey Open — 2023 «Авангард» занял второе место, набрав пять результативных баллов. «Ястребы» уступили «Сочи» (1:3) и сборной России U23 (3:4 Б), победили, при этом, СКА (5:1) и «Адмирал» (5:2).

Регулярный сезон Фонбет Чемпионата КХЛ-2023/2024 «Авангард» откроет домашним матчем с «Сибирью» 2 сентября.