Назаров – о «Йокерите»: финны, выйдя из КХЛ, спилили сук, на котором сами же сидели

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал тот факт, что на первый домашний матч «Йокерита» в межсезонье пришёл 1671 зритель.

«Прочитал, что на первый домашний матч «Йокерита» пришёл 1671 зритель. И это на команду из столицы страны, выигрывавшей Олимпиаду и чемпионаты мира по хоккею! Представляю, какой шок случился у местного спортивного руководства. После выхода из КХЛ с «Йокеритом» происходит что-то невообразимое. Команда брошена и толком никому не нужна. При такой посещаемости и отсутствии интереса в клубе неизбежно существенное понижение контрактов хоккеистов, а то и банальное банкротство. Посмотрите, что случилось с тем же рижским «Динамо» и некоторыми другими европейскими командами.

А всё из-за чего? Люди решили громко хлопнуть дверью и гордо выйти из КХЛ, перестать сотрудничать с лигой. Те же финны, по сути, спилили сук, на котором сами сидели. Думаю, что через год-два мы увидим целую очередь из иностранцев, желающих получить российское гражданство. Людям нужно кормить свои семьи, а тем, кто не подошёл и по различным параметрам не закрепился в НХЛ, лучше всего отправиться на заработки в КХЛ.

Нас, вполне возможно, ждут клятвенные обещания и заявления [о том], как они, легионеры, сильно любят Россию. Не думаю, что в нынешней ситуации это плохо. Руководители и игроки, принимавшие решения о бойкоте КХЛ, рано или поздно обязательно поймут свою ошибку и всё осознают», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.