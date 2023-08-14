Дементьев: Спунер больше индивидуалист, ему нужны партнёры, которые помогут раскрыться

Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, сможет ли Райан Спунер заменить Корбана Найта, который ушёл из «Авангарда» в начале августа.

«Я считаю, что Спунер больше индивидуалист, чем Найт. Если его будут рассматривать в «Авангарде» как связующего центра, конечно, Найт интереснее для меня. Сам по себе игрок сильный, но Спунеру нужны рядом партнёры, которые помогут раскрыть полностью его потенциал.

Очень важно окружение, чтобы он сохранил свои снайперские качества. В минском «Динамо» чуть поменяли состав, и человек не реализовывал то, что от него ожидали. С кем ему будет комфортно в Омске? Стабильность в своей игре будет показывать в звене с Ткачёвым и Буше. Скорее всего, будет такое сочетание.

Но «Авангарду» надо подумать над этим, чтобы у них сразу было взаимодействие. Надеюсь, на омском турнире мы эту тройку увидим и уже сможем более конкретно рассуждать», — сказал Дементьев в интервью Legalbet.

Ранее нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв прокомментировал уход из команды ведущего центрфорварда Корбана Найта.